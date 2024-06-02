В Україні скасували екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла, які введи у неділю, 2 червня, скасували. Ввечері в Україні очікуються графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".
Енергетики ДТЕК зазначають, що для у Києві та області, а також в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасували аварійні відключення.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - зазначають у ДТЕК.
В "Укренерго" підтвердили, що всіх регіонах були скасовані екстрені обмеження.
При цьому в Україні сьогодні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень у період з 18:00 до 24:00.
Навесні російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України. Були зруйновані та значно пошкоджені розподільчі мережі, ТЕС та ТЕЦ.
Зокрема, вчора, 1 червня, росіяни знову атакували українську енергетику. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
На тлі масштабних пошкоджень в Україні періодично вводяться відключення світла.
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