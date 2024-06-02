В Україні скасували екстрені відключення світла

Енергетики ДТЕК зазначають, що для у Києві та області, а також в Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасували аварійні відключення.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - зазначають у ДТЕК.

В "Укренерго" підтвердили, що всіх регіонах були скасовані екстрені обмеження.

При цьому в Україні сьогодні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень у період з 18:00 до 24:00.