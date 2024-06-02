В Украине отменили экстренные отключения света

Экстренные отключения света, которые ввели в воскресенье, 2 июня, отменили. Вечером в Украине ожидаются графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".
Энергетики ДТЭК отмечают, что в Киеве и области, а также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменили аварийные отключения.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - отмечают в ДТЭК.
В "Укрэнерго" подтвердили, что во всех регионах были отменены экстренные ограничения.
При этом в Украине сегодня будут действовать графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 24:00.
Весной российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Были разрушены и повреждены распределительные сети, ТЭС и ТЭЦ.
В частности, вчера, 1 июня, россияне снова атаковали украинскую энергетику. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция -– ДнепроГЭС в Запорожье.
На фоне масштабных повреждений в Украине периодически вводятся отключения света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.