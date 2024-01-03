В Україні з січня змінився розмір страхових виплат при втраті працездатності

Як зазначили в прес-службі, згідно зі статтею 36 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.

Для потерпілих, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:

мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати в перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату - 7100 грн;

максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати чотири мінімальні заробітні плати - 28 400 грн (7100 грн х 4).

Як подати документи для призначення виплати

Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:

- у паперовому вигляді особисто або через уповноваженого представника до територіального органу Пенсійного фонду України (сервісний центр);

- в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Територіальні органи ПФУ розглядають справу про страхові виплати на підставі заяви і приймають відповідні рішення протягом 10 календарних днів, не враховуючи дня надходження зазначених документів.

Нагадаємо, згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень. Цей розмір вливає на зарплати та різні виплати.