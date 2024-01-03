В Україні з січня змінився розмір страхових виплат при втраті працездатності

В Україні з 1 січня 2024 року змінились розміри мінімальної та максимальної страхових виплат. Виплату щомісячних сум, призначених у січні 2024 року, буде здійснено в лютому поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили в прес-службі, згідно зі статтею 36 закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я.
Для потерпілих, у яких право на ці виплати настане після 1 січня 2024 року:
Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:
Територіальні органи ПФУ розглядають справу про страхові виплати на підставі заяви і приймають відповідні рішення протягом 10 календарних днів, не враховуючи дня надходження зазначених документів.
Нагадаємо, згідно із законом про державний бюджет України, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати зріс із 6700 до 7100 гривень. З 1 квітня мінімалка зросте до 8000 гривень. Цей розмір вливає на зарплати та різні виплати.