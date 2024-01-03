В Украине с января изменился размер страховых выплат при потере трудоспособности

Как отметили в пресс-службе, согласно статье 36 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности (в процентах) и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.

Для потерпевших, у которых право на эти выплаты наступит после 1 января 2024 года:

минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты в перерасчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной заработной платы - 7100 грн;

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не может превышать четыре размера минимальных заработных плат - 28 400 грн (7100 грн х 4).

Как подать документы для назначения выплаты

Заявление вместе с документами, необходимыми для назначения, перечисления, продления и осуществления страховых выплат и социальных услуг, подается:

- в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (сервисный центр);

- в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

Территориальные органы ПФУ рассматривают дело о страховых выплатах на основании заявления и принимают соответствующие решения в течение 10 календарных дней, не считая дня поступления указанных документов.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен. Этот размер вливает на зарплаты и разные выплаты.