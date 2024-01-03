В Украине с января изменился размер страховых выплат при потере трудоспособности

В Украине с 1 января 2024 года изменились размеры минимальной и максимальной страховой выплаты. Выплата ежемесячных сумм, назначенных в январе 2024 года, будет произведена в феврале текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в пресс-службе, согласно статье 36 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" сумма ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью потери трудоспособности (в процентах) и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.
Для потерпевших, у которых право на эти выплаты наступит после 1 января 2024 года:
Заявление вместе с документами, необходимыми для назначения, перечисления, продления и осуществления страховых выплат и социальных услуг, подается:
Территориальные органы ПФУ рассматривают дело о страховых выплатах на основании заявления и принимают соответствующие решения в течение 10 календарных дней, не считая дня поступления указанных документов.
Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен. Этот размер вливает на зарплаты и разные выплаты.