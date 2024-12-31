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В Україні з січня підвищать вартість оформлення паспортів: нові ціни

Вівторок 31 грудня 2024 16:22
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В Україні з січня підвищать вартість оформлення паспортів: нові ціни Ілюстративне фото: в Україні подорожчає оформлення паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Це пояснюється зростанням цін на бланки окремих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України у Facebook.

Як зазначили в Міграційній службі, через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.

ID-картка

  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше - безкоштовно;
  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки до 20 робочих днів - 558 гривень;
  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки до 10 робочих днів - 928 гривень.

Закордонний паспорт

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 гривні;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 гривні.

Посвідка на проживання

  • посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 гривень;
  • посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 гривень.

У Міграційній службі звернули увагу, що ті українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяву для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною.

Водночас ті, хто оплатили адміністративні послуги до 31 грудня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подання заяви.

Нагадаємо, ще в жовтні в підрозділах ДП "Документ" підвищили вартість оформлення паспортів.

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