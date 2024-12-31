В Украине с января повысят стоимость оформления паспортов: новые цены

В Украине с 1 января подорожает оформление паспортов. Это объясняется ростом цен на бланки отдельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины в Facebook .

Как отметили в Миграционной службе, из-за новой стоимости бланков отдельных биометрических документов с 1 января 2025 года вырастет цена оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вида на временное и постоянное жительство в Украине.

ID-карта

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые - бесплатно;

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты до 20 рабочих дней - 558 гривен;

оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты до 10 рабочих дней - 928 гривен.

Загранпаспорт

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней - 1042 гривны;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней - 1682 гривны.

Вид на жительство

вид на постоянное проживание в Украине - 1175 гривен;

вид на временное проживание в Украине - 1080 гривен.

В Миграционной службе обратили внимание, что те украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявление для оформления документов до 31 декабря, получат документы по старой цене.

При этом те, кто оплатили административные услуги до 31 декабря, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут доплатить по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявления.