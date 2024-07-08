В Україні шукають нове приміщення для зруйнованої лікарні "Охматдит"

За його словами, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Наразі низка мінічтерству будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.

Також президент Володимир Зеленський доручив знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".

"Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих", - написав Шмигаль.