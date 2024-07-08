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В Украине ищут новое помещение для разрушенной больницы "Охматдет"

Фото: разрушенная больница "Охматдет" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В результате российского удара по Киеву в понедельник, 8 июля, было разрушено здание одной из самых больших детских больниц "Охматдет". В настоящее время идет поиск новой локации для медиков и пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, последствия этой атаки будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета Министров. В настоящее время ряд министерств будут прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.

Также президент Владимир Зеленский поручил найти и рассмотреть новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

"Весь день продолжается разбор завалов. На месте работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается помощь. По предварительным данным, в результате этой атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших", - написал Шмигаль.

 

 

Удар РФ по Киеву 8 июля

Утром понедельника, 8 июля, Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Под первый обстрел попала детская больница "Охматдет". Сейчас там идет разбор завалов и поиски людей, которые могут быть под ними.

Во время повторного ракетного удара в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра.

Подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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