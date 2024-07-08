В Украине ищут новое помещение для разрушенной больницы "Охматдет"

По его словам, последствия этой атаки будут рассмотрены на ближайшем заседании Кабинета Министров. В настоящее время ряд министерств будут прорабатывать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим.

Также президент Владимир Зеленский поручил найти и рассмотреть новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

"Весь день продолжается разбор завалов. На месте работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается помощь. По предварительным данным, в результате этой атаки по всей Украине погибли более 30 человек, более сотни пострадавших", - написал Шмигаль.