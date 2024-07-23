В Україні школи зможуть самі вирішувати тривалість навчального року, але канікули - не менше 30 днів
В Україні школам дозволили самостійно визначати тривалість навчального року. Але є умова щодо канікул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.
У МОН нагадали, що згідно з постановою Кабміну, навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року та триватиме до 30 червня 2025 року.
При цьому, як зазначили у відомстві, у рамках такої тривалості навчального року педагогічна рада конкретної школи визначає структуру та тривалість навчального року, тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації навчального процесу.
"Тривалість канікул у навчальних закладах не може становити менше 30 календарних днів", - наголосили в міністерстві.
Таким чином школи можуть самостійно визначати структуру навчального року та форми організації навчального процесу, враховуючи наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є у них освітні втрати, якою є енергетична ситуація тощо.
Що передувало
Нагадаємо, раніше місцева влада у кількох містах вирішила, що навчальний рік у школах розпочнеться раніше.
Зокрема, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків припускав початок навчального року у школах його міста 1 чи 15 серпня.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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