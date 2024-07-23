В Украине школы смогут сами решать длительность учебного года, но каникулы - не менее 30 дней

В Украине школам разрешили самостоятельно определять длительность учебного года. Но есть условие насчет каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В МОН напомнили, что согласно постановлению Кабмина, учебный год в Украине начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года.

При этом, как отметили в ведомстве, в рамках такой длительности учебного года педагогический совет конкретной школы определяет структуру и продолжительность учебного года, недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

"Продолжительность каникул в учебных заведениях не может составлять менее 30 календарных дней", - подчеркнули в министерстве.

Таким образом школы могут самостоятельно определять структуру учебного года и формы организации учебного процесса, учитывая насколько обучение в условиях войны повлияло на психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, есть ли у них образовательные потери, какова энергетическая ситуация и т.д.