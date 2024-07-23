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В Украине школы смогут сами решать длительность учебного года, но каникулы - не менее 30 дней

Украина, Вторник 23 июля 2024 18:05
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В Украине школы смогут сами решать длительность учебного года, но каникулы - не менее 30 дней Фото: в Украине школы смогут сами решать длительность учебного года (kiev.klichko.org)
Автор: Иван Носальский

В Украине школам разрешили самостоятельно определять длительность учебного года. Но есть условие насчет каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

В МОН напомнили, что согласно постановлению Кабмина, учебный год в Украине начнется 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года.

При этом, как отметили в ведомстве, в рамках такой длительности учебного года педагогический совет конкретной школы определяет структуру и продолжительность учебного года, недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

"Продолжительность каникул в учебных заведениях не может составлять менее 30 календарных дней", - подчеркнули в министерстве.

Таким образом школы могут самостоятельно определять структуру учебного года и формы организации учебного процесса, учитывая насколько обучение в условиях войны повлияло на психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, есть ли у них образовательные потери, какова энергетическая ситуация и т.д.

Что предшествовало

Напомним, ранее местные власти в нескольких городах решили, что учебный год в школах начнется раньше.

В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив допускал начало учебного года в школах его города 1 или 15 августа.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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