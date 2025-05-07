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В Україні школи на два дні йдуть на "дистанційку": де саме і в чому причина

Середа 07 травня 2025 17:16
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В Україні школи на два дні йдуть на "дистанційку": де саме і в чому причина Фото: 8 і 9 травня деяку школярі навчатимуться з дому (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Низка шкіл в Україні переходять на дистанційне навчання учнів 8 та 9 травня. Освітяни зазначають, що це необхідно з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент освіти Черкаської міської ради, Канівську міську раду, та голову Одеської ОВА Сергія Братчука.

Черкаси

В департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради повідомили, що 8 та 9 травня на дистанційну форму навчання перейдуть всі заклади загальної середньої освіти в місті. Це пов'язано з погіршенням безпекової ситуації в Україні.

"Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких", - додали в департаменті.

Канів

У Каневі теж всі школи переходять на два дні на "дистанційку", як зазначають у мерії. Відповідне рішення у вівторок, 7 травня, ухвалили члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні та на Черкащині, зокрема, 8-9 травня цього року заклади загальної середньої освіти Канівської громади перейдуть на дистанційний формат навчання", - йдеться у повідомленні.

Одеса

Натомість в Одесі 8 та 9 травня "дистанційку" у школах не запроваджуватимуть. Голова Одеської ОВА Сергій Братчук спростував інформацію про дистанційне навчання, яке поширили місцеві пабліки.

"Низкою телеграм-каналів шириться інформація про начебто дистанційне навчання в школах Одеси 8 та 9 травня. Ця інформація направлена на дестабілізацію ситуації в місті. Ніяких змін у навчальному процесі в ці дні не заплановано", - наголосив Братчук.

Активізація росіян

Нагадаємо, в Україні 7 травня почастішали повітряні тривоги, а вночі Росія завдала чергового комбінованого удару. Варто зазначити, що окупанти активізувалися у переддень так званого "перемир'я", оголошеного диктатором Володимиром Путіним.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також заявив, що це російський терор націлений на те, щоб тиснути на українців.

Окрім того, сьогодні російські пабліки знову поширили чергову "лякалку". Нібито російський диктатор Володимир Путін доручив Міноборони РФ "визначити цілі для удару "Орєшніком" по Києву". Так Кремль нібито готується відповісти на якісь "провокації" України, якщо не буде згоди на триденне "перемир'я" Путіна до 9 травня.

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Одеса Черкаси Дистанційне навчання
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