В Україні школи на два дні йдуть на "дистанційку": де саме і в чому причина

Низка шкіл в Україні переходять на дистанційне навчання учнів 8 та 9 травня. Освітяни зазначають, що це необхідно з міркувань безпеки.

Черкаси

В департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради повідомили, що 8 та 9 травня на дистанційну форму навчання перейдуть всі заклади загальної середньої освіти в місті. Це пов'язано з погіршенням безпекової ситуації в Україні.

"Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких", - додали в департаменті.

Канів

У Каневі теж всі школи переходять на два дні на "дистанційку", як зазначають у мерії. Відповідне рішення у вівторок, 7 травня, ухвалили члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні та на Черкащині, зокрема, 8-9 травня цього року заклади загальної середньої освіти Канівської громади перейдуть на дистанційний формат навчання", - йдеться у повідомленні.

Одеса

Натомість в Одесі 8 та 9 травня "дистанційку" у школах не запроваджуватимуть. Голова Одеської ОВА Сергій Братчук спростував інформацію про дистанційне навчання, яке поширили місцеві пабліки.

"Низкою телеграм-каналів шириться інформація про начебто дистанційне навчання в школах Одеси 8 та 9 травня. Ця інформація направлена на дестабілізацію ситуації в місті. Ніяких змін у навчальному процесі в ці дні не заплановано", - наголосив Братчук.