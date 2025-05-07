В Украине школы на два дня уходят на "дистанционку": где именно и в чем причина

Ряд школ в Украине переходят на дистанционное обучение учащихся 8 и 9 мая. Педагоги отмечают, что это необходимо из соображений безопасности.

Черкассы

В департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета сообщили, что 8 и 9 мая на дистанционную форму обучения перейдут все учреждения общего среднего образования в городе. Это связано с ухудшением ситуации с безопасностью в Украине.

"Просим всех участников образовательного процесса быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности. Берегите себя и своих близких", - добавили в департаменте.

Канев

В Каневе тоже все школы переходят на два дня на "дистанционку", как отмечают в мэрии. Соответствующее решение во вторник, 7 мая, приняли члены местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране и в Черкасской области, в частности, 8-9 мая этого года учреждения общего среднего образования Каневской общины перейдут на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Одесса

Зато в Одессе 8 и 9 мая "дистанционку" в школах вводить не будут. Председатель Одесской ОГА Сергей Братчук опроверг информацию о дистанционном обучении, которую распространили местные паблики.

"По ряду телеграм-каналов распространяется информация о якобы дистанционном обучении в школах Одессы 8 и 9 мая. Эта информация направлена на дестабилизацию ситуации в городе. Никаких изменений в учебном процессе в эти дни не запланировано", - подчеркнул Братчук.