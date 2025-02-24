В Україні шириться тривога через загрозу російських "Шахедів"

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Перші дрони рухались з боку Чорного моря та північного прикордоння України. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.

Окрім того, сигнал тривоги було оголошено у Києві. Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО по ворожих дронах.

Де помічено дрони:

"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на південно-східний напрямок;

"Шахеди" на Полтавщині курсом на південно-західний напрямок;

"Шахеди" на Сумщині курсом на захід;

"Шахеди" на Чернігівщині курсом західним.

Де оголошено тривогу

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ударів по інфраструктурі України. Для обстрілів терористи застосовують ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники та артилерію.

До атаки дронами ворог вдається майже кожної ночі. Вчора ж, 23 лютого, росіяни застосували проти України рекордну кількість дронів.

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