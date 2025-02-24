Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Вечером в понедельник, 24 февраля, Российская Федерация запустила в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.
Первые дроны двигались со стороны Черного моря и северного пограничья Украины. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.
Кроме того, в 22:16 воздушная тревога была объявлена в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским дронам.
По состоянию на 21:45 вражеские дроны были замечены;
По состоянию на 23:08 российские БпЛА двигались:
По данным мониторинговых каналов, на 23:38 в воздушном пространстве Украины находятся около 45 российских "Шахедов". Большинство их них приближается к Киеву.
По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники и артиллерию.
К атаке дронами враг прибегает почти каждую ночь. В частности, в ночь на 23 февраля, россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов.
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