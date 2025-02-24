Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где риск ударов

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Первые дроны двигались со стороны Черного моря и северного пограничья Украины. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.

Кроме того, в 22:16 воздушная тревога была объявлена в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО по вражеским дронам.

По состоянию на 21:45 вражеские дроны были замечены;

на Днепропетровщине курсом на юго-восточное направление;

на Полтавщине курсом на юго-западное направление;

на Сумщине курсом на запад;

на Черниговщине курсом западным.

По состоянию на 23:08 российские БпЛА двигались:

в Днепропетровской области курсом на северо-запад;

в Харьковской области курсом на восток;

в Полтавской и Черкасской областях курсом на юго-запад;

в Сумской и Черниговской областях курсом на запад;

в Киевской области курсом на Житомирскую область.

По данным мониторинговых каналов, на 23:38 в воздушном пространстве Украины находятся около 45 российских "Шахедов". Большинство их них приближается к Киеву.

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)