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В Україні шифрують особисті дані абітурієнтів з ТОТ, - Лубінець

Фото: заходи безпеки для студентів з окупованих територій (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Прізвища абітурієнтів з тимчасово окупованих територій шифруються у всіх інформаційних системах. Це зроблено з метою їх безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Відомо, що прізвища абітурієнтів, місцем реєстрації яких є ТОТ, або які переселилися з окупованих територій після 24 лютого 2022 року, шифруються у всіх інформаційних системах, які використовуються для обробки вступних документів.

Як зазначає Лубінець, таке шифрування забезпечує додатковий рівень безпеки та допомагає уникнути можливих ризиків. Адже дешифрувати таку інформацію неможливо, тому представники окупаційної влади не зможуть ідентифікувати, що це за особа.

"Тож абітурієнти з ТОТ можуть бути спокійними в процесі вступу до закладів вищої освіти України", - зауважив він.

Студентам з ТОТ

Нагадаємо, абітурієнти з категорії внутрішньо переміщених осіб можуть розраховувати на деякі пільги під час вступу та навчання.

Також український уряд дозволив частині студентів подавати до ВНЗ військово-облікові документи після завершення війни з Росією.

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