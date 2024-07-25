В Украине шифруют личные данные абитуриентов с ВОТ, - Лубинец

Известно, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ТОТ или переселились с оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года, шифруются во всех информационных системах, используемых для обработки вступительных документов.

Как отмечает Лубинец, шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков. Ведь дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационных властей не смогут идентифицировать, что это за лицо.

"Поэтому абитуриенты из ВОТ могут быть спокойными в процессе поступления в заведения высшего образования Украины", - отметил он.