ua en ru
Вт, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до ВНЗ

Україна, Вівторок 09 липня 2024 19:41
UA EN RU
В Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до ВНЗ Ілюстративне фото: в Україні для частини студентів змінили терміни подання військово-облікових документів до вузів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд дозволив частині студентів подавати до ВНЗ військово-облікові документи після завершення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Як зазначили у відомстві, уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміну до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Зміни відкладають надання військово-облікових документів осіб, які проживають лише на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон", - йдеться у повідомленні.

Таким студентам потрібно буде подати військово-облікові документи через сім днів після завершення воєнного стану.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні мобілізацію оголосили після початку повномасштабного вторгнення росіян. У зв'язку з цим діє низка правил для призовників та військовозобов'язаних.

Зокрема, за ігнорування повісток українських чоловіків можуть штрафувати чи обмежувати у правах.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні Студенти
NEWS
Залежить від НАТО. Чи зможе Польща допомогти Україні відбивати атаки РФ і чи це буде ефективно
Залежить від НАТО. Чи зможе Польща допомогти Україні відбивати атаки РФ і чи це буде ефективно
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні