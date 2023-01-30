В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку ще чотирьох обленерго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.
У середу, 30 січня, комісія оштрафувала ще чотири обленерго. Під час їх перевірки було виявлено, що вони недотримувались графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії.
Штраф було накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДПЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
Всього за останні тиждень в Україні було оштрафовано дев'ять розподільчих компаній, або майже половину всіх обленерго в країні.
Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.
Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.
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