В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

У середу, 30 січня, комісія оштрафувала ще чотири обленерго. Під час їх перевірки було виявлено, що вони недотримувались графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії.

Штраф було накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДПЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Всього за останні тиждень в Україні було оштрафовано дев'ять розподільчих компаній, або майже половину всіх обленерго в країні.