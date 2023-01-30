UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

Фото: в Україні ще чотири обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг провела перевірку ще чотирьох обленерго.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.

У середу, 30 січня, комісія оштрафувала ще чотири обленерго. Під час їх перевірки було виявлено, що вони недотримувались графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії.

Штраф було накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДПЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Всього за останні тиждень в Україні було оштрафовано дев'ять розподільчих компаній, або майже половину всіх обленерго в країні.

Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НКРЭКУштрафиГрафік відключення світла