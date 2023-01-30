В Украине еще четыре облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключения света

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела проверку еще четырех облэнерго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.
В среду, 30 января, комиссия оштрафовала еще четыре облэнерго. В ходе их проверки было обнаружено, что они не соблюдали графики отключений в условиях дефицита электроэнергии.
Штраф был наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ГТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
Всего за последние неделю в Украине были оштрафованы девять распределительных компаний, или почти половина всех облэнерго в стране.
На днях РБК-Украина сообщало, что украинцы с ноября 2022 года подали в НКРЭПК более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.
Кроме того, мы писали, что в ДТЭК предупредили: необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.
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