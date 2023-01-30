В Украине еще четыре облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключения света

В среду, 30 января, комиссия оштрафовала еще четыре облэнерго. В ходе их проверки было обнаружено, что они не соблюдали графики отключений в условиях дефицита электроэнергии.

Штраф был наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ГТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Всего за последние неделю в Украине были оштрафованы девять распределительных компаний, или почти половина всех облэнерго в стране.