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В Украине еще четыре облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключения света

Фото: в Украине еще четыре облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключения света (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела проверку еще четырех облэнерго.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

В среду, 30 января, комиссия оштрафовала еще четыре облэнерго. В ходе их проверки было обнаружено, что они не соблюдали графики отключений в условиях дефицита электроэнергии.

Штраф был наложен на Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ГТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Всего за последние неделю в Украине были оштрафованы девять распределительных компаний, или почти половина всех облэнерго в стране.

На днях РБК-Украина сообщало, что украинцы с ноября 2022 года подали в НКРЭПК более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в ДТЭК предупредили: необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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НКРЕКПштрафиГрафик отключения света