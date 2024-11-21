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В Украине сформируют перечень террористических организаций

Четверг 21 ноября 2024 01:29
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В Украине сформируют перечень террористических организаций Фото: СБУ займется формированием реестра террористических организаций (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 20 ноября, Верховная Рада на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона о формировании и ведении перечня террористических организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Документом предусматривается возложить на Службу безопасности Украины по формированию и ведению перечня террористических организаций в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом".

В проекте закона также предлагается ввести перечень террористических организаций (групп), порядок включения/исключения таких организаций (групп) в/из перечня, внедрение положений по формированию перечня террористических организаций (групп).

Перечень организаций предлагается формировать публично.

Отмечается, что принятие документа обеспечит создание действенного алгоритма формирования публичного перечня террористических организаций (групп), что усилит институциональные возможности Украины в противодействии террористической деятельности.

Борьба с террористами

С начала полномасштабной войны в Украине активизировалась деятельность связанных с Россией деятельность террористических групп.

Служба безопасности регулярно выявляет и задерживает пророссийских диверсантов и провокаторов, сдающих ФСБ координаты объектов для ракетных ударов, а также выявляет организаторов терактов.

Так, на днях СБУ совместно с Нацполицией задержала в Одессе трех несовершеннолетних жителей, планировавших серию взрывов и поджогов в разных областях страны.

В Харькове СБУ обезвредила группу российского ГРУ, которая шпионила за украинскими военными и устраивала террористические акты.

Также спецназовцы задержали российского агента-командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

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Служба безопасности Украины
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