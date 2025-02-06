В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про систему охорони психічного здоров'я України". Він, зокрема, передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону .

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров’я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив зробити ціни на ліки доступнішими для українців.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки - відповідальність уряду, а конкретніше - міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

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