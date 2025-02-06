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В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Четвер 06 лютого 2025 20:55
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В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про систему охорони психічного здоров'я України". Він, зокрема, передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.

Закон передбачає:

  • створення Національної комісії з питань психічного здоров'я, яка координуватиме діяльність у цій сфері;
  • встановлення вимог до фахівців: психологи та психотерапевти тепер повинні мати повну вищу освіту і проходити сертифікацію міжнародного зразка.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров’я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров’я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив зробити ціни на ліки доступнішими для українців.

"Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема, на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять з цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - уточнив президент.

Він зазначив, що ціни на ліки - відповідальність уряду, а конкретніше - міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Антимонопольного комітету.

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