В Украине будут сертифицировать психологов и психотерапевтов. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О системе охраны психического здоровья Украины". Он, в частности, предусматривает сертификацию психологов и психотерапевтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона .

Кроме того, в Украине планируют создать государственные и местные программы по психическому здоровью и специальные инициативы для поддержки детей, молодежи, военных, ветеранов и внутренне перемещенных граждан.

Также документ уделяет внимание охране психического здоровья на рабочих местах и предлагает работодателям создавать программы психосоциальной поддержки работников.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать цены на лекарства более доступными для украинцев.

"Во многом это касается ценовых вопросов, в частности, на жизненно важные вещи, такие как лекарства. То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", - уточнил президент.

Он отметил, что цены на лекарства - ответственность правительства, а конкретнее - министра здравоохранения Виктора Ляшко и Антимонопольного комитета.

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