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В Україні розвіяли фейк про обкладинку французького журналу з Зеленським

Фото: в Україні знову розвіяли російський фейк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обкладинка французького журналу Courrier international, на якій український президент Володимир Зеленський нібито "вимагає" від французів грошей, - фейкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В мережі з'явивсь французький тижневик Courrier international з обкладинкою, на якій президент Франції Еммануель Макрон відкачує жінку зі словами "Зупиніть заворушення! У моєї дружини проблеми із серцем".

Поряд з ним стоїть президент України та каже: "Зупиніть заворушення! Усі гроші підуть на ремонт, а мають на допомогу Україні!".

Фото: в Україні знову розвіяли російський фейк (t.me/spravdi)

Фото обкладинки вже поширюють і обговорюють користувачі соцмереж.

Однак, за даними центру, журнал не публікував жодного випуску з такою обкладинкою.

"Її немає ні на сайті видання, ні на його сторінках у соціальних мережах", - пояснили в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До того ж на підробленій обкладинці вказаний номер випуску - 1705. Насправді його обкладинка присвячена протестам у Франції. На ній були зображені активісти на фоні французького прапора, а не Макрон і Зеленський.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну.

Також ми писали, що росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми.

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