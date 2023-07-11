В Украине развеяли фейк об обложке французского журнала с Зеленским

В сети появился французский еженедельник Courrier international с обложкой, на которой президент Франции Эммануэль Макрон откачивает женщину со словами "Остановите беспорядки! У моей жены проблемы с сердцем".

Рядом с ним стоит президент Украины и говорит: "Остановите беспорядки! Все деньги пойдут на ремонт, а должны на помощь Украине!".

Фото: в Украине снова развеяли российский фейк (t.me/spravdi)

Фото обложки уже распространяют и обсуждают пользователи соцсетей.

Однако, по данным центра, журнал не публиковал ни одного выпуска с такой обложкой.

"Ее нет ни на сайте издания, ни на его страницах в социальных сетях", - пояснили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

К тому же на поддельной обложке указан номер выпуска - 1705. На самом деле его обложка посвящена протестам во Франции. На ней были изображены активисты на фоне французского флага, а не Макрон и Зеленский.

Напомним, ранее СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

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