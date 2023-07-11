ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні розвіяли фейк про обкладинку французького журналу з Зеленським

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 липня 2023 21:27
В Україні розвіяли фейк про обкладинку французького журналу з Зеленським Фото: в Україні знову розвіяли російський фейк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обкладинка французького журналу Courrier international, на якій український президент Володимир Зеленський нібито "вимагає" від французів грошей, - фейкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

В мережі з'явивсь французький тижневик Courrier international з обкладинкою, на якій президент Франції Еммануель Макрон відкачує жінку зі словами "Зупиніть заворушення! У моєї дружини проблеми із серцем".

Поряд з ним стоїть президент України та каже: "Зупиніть заворушення! Усі гроші підуть на ремонт, а мають на допомогу Україні!".

В Україні розвіяли фейк про обкладинку французького журналу з Зеленським

Фото: в Україні знову розвіяли російський фейк (t.me/spravdi)

Фото обкладинки вже поширюють і обговорюють користувачі соцмереж.

Однак, за даними центру, журнал не публікував жодного випуску з такою обкладинкою.

"Її немає ні на сайті видання, ні на його сторінках у соціальних мережах", - пояснили в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До того ж на підробленій обкладинці вказаний номер випуску - 1705. Насправді його обкладинка присвячена протестам у Франції. На ній були зображені активісти на фоні французького прапора, а не Макрон і Зеленський.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну.

Також ми писали, що росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО