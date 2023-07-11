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В Украине развеяли фейк об обложке французского журнала с Зеленским

Новина українською →
Украина, Вторник 11 июля 2023 21:27
В Украине развеяли фейк об обложке французского журнала с Зеленским Фото: в Украине снова развеяли российский фейк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Обложка французского журнала Courrier international, на которой украинский президент Владимир Зеленский якобы "требует" от французов денег, - фейковая.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В сети появился французский еженедельник Courrier international с обложкой, на которой президент Франции Эммануэль Макрон откачивает женщину со словами "Остановите беспорядки! У моей жены проблемы с сердцем".

Рядом с ним стоит президент Украины и говорит: "Остановите беспорядки! Все деньги пойдут на ремонт, а должны на помощь Украине!".

В Украине развеяли фейк об обложке французского журнала с Зеленским

Фото: в Украине снова развеяли российский фейк (t.me/spravdi)

Фото обложки уже распространяют и обсуждают пользователи соцсетей.

Однако, по данным центра, журнал не публиковал ни одного выпуска с такой обложкой.

"Ее нет ни на сайте издания, ни на его страницах в социальных сетях", - пояснили в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

К тому же на поддельной обложке указан номер выпуска - 1705. На самом деле его обложка посвящена протестам во Франции. На ней были изображены активисты на фоне французского флага, а не Макрон и Зеленский.

Напомним, ранее СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

Также мы писали, что россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы.

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