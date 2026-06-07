В Україні розширять підтримку переселенців та гарантують житло дитячим будинкам

Кабінет міністрів України збільшив терміни надання компенсацій закладам, які розміщують переселенців без документів. Крім того, державну підтримку отримають дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
За її словами, Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити строк надання компенсації закладам, які розміщують внутрішньо переміщених осіб, що через бойові дії втратили свої документи.
Відтепер цей період продовжено до 90 днів замість колишніх 60.
Паралельно Уряд затвердив порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).
У Державному бюджеті на 2026 рік на ці потреби закладено 833 млн гривень.
Насамперед фінансову допомогу спрямують на підтримку найбільш вразливих категорій сімей.
Пріоритет при розподілі коштів надаватиметься родинам, які вимушено евакуювалися через війну, повністю втратили власну домівку, які наразі повертаються в Україну з-за кордону.
Нагадаємо, 1 червня 2026 року завершився термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій переселенців.
РБК-Україна писало, хто з ВПО міг втратити виплати за минулі місяці і як потрібно було поквапитися дітям та непрацездатним громадянам, щоб повернути кошти за попередній період.
Крім того, з 1 травня в Україні стартував новий етап державної програми "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб, чия нерухомість залишилася на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, українські захисники зі статусом УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни отримали можливість забронювати кошти на придбання нової оселі через застосунок "Дія".
На фінансування цього компоненту уряд спрямував 6,6 мільярда гривень, що дозволить забезпечити домівками близько 3,3 тисячі родин. Сума одного житлового ваучера становить 2 мільйони гривень, а скористатися ним можна протягом 5 років.