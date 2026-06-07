В Украине расширят поддержку переселенцев и гарантируют жилье детским домам

Поддержка переселенцев

Напомним, 1 июня 2026 года завершился срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий переселенцев.

РБК-Украина писало, кто из ВПЛ мог потерять выплаты за прошлые месяцы и как нужно было поторопиться детям и нетрудоспособным гражданам, чтобы вернуть средства за предыдущий период.

Кроме того, с 1 мая в Украине стартовал новый этап государственной программы "еВідновлення" для внутренне перемещенных лиц, чья недвижимость осталась на временно оккупированных территориях.

В частности, украинские защитники со статусом УБД и лица с инвалидностью вследствие войны получили возможность забронировать средства на приобретение нового жилья через приложение "Дія".

На финансирование этого компонента правительство направило 6,6 миллиарда гривен, что позволит обеспечить домами около 3,3 тысячи семей. Сумма одного жилищного ваучера составляет 2 миллиона гривен, а воспользоваться им можно в течение 5 лет.