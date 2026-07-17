В Україні розширили зону обов'язкової евакуації: звідки почнуть вивозити людей

Розширили евакуацію

На Херсонщині розширили перелік територій, мешканці яких підлягають обов'язковій евакуації до безпечніших районів. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони регіону після аналізу ситуації у громадах, які щодня зазнають російських атак.

За його словами, особливу увагу приділили ситуації у Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах, де географія російського обстрілу продовжує розширюватися.

У зв'язку з цим до територій обов'язкової евакуації додали населені пункти Хрещенівського старостинського округу, село Чарівне, селище Зеленівка, а також мікрорайон "Текстильний" та окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона. До переліку увійшли, зокрема, вулиці Університетська, Театральна, Білоруська, Комунальна, а також вулиці та провулки, розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро.

Нові заходи безпеки

На територіях, де вводиться обов'язкова евакуація, також заборонять в'їзд сім'ям з дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Крім того, Рада оборони погодила закупівлю мобільних укриттів, які встановлять на найнебезпечніших ділянках автомобільних доріг.

Також область придбає додаткові засоби захисту для критичної інфраструктури, проведе капітальний ремонт укриття в одному із навчальних закладів та реконструкцію обладнання у лікарні.

Які рішення ухвалили ще

Під час засідання також розглянули результати мобілізаційної кампанії та роботи військово-лікарських комісій за участю представників обласного ТЦК та СП, Національної поліції та департаменту охорони здоров'я.

Крім цього, влада погодила закупівлю матеріально-технічних засобів для потреб Сил оборони, обговорила безпеку приміських пасажирських перевезень і вирішила скоригувати схеми руху громадського транспорту з урахуванням оперативної обстановки.

Деякі маршрути буде скорочено. Окремо учасники засідання розглянули питання безпечної роботи автозаправних станцій в умовах регулярних атак російських безпілотників та ракетних ударів.