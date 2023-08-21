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В Україні розширили програму обміну старих ламп у "Дії": як подати заяву

Фото: обміняти старі лампи в "Дії" тепер можуть ОСББ і соціальні установи (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Послуга обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні тепер доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

Як подати заяву

  1. Авторизуйтесь на порталі "Дія" з КЕПом (електронним підписом) юрособи.
  2. Перейдіть у розділ "Послуги".
  3. Виберіть "Обмін лампочок" та почніть заповнення запиту на потребу.
  4. Вкажіть площу в калькуляторі та виберіть необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту.
  5. Перевірте та підтвердьте дані.
  6. Підпишіть КЕПом.

Після цього з вами зв’яжуться з "Укрпошти" за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.

Програма обміну ламп

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.

11 серпня Кабінет міністрів розширив програму обміну ламп.

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