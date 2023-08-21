В Україні розширили програму обміну старих ламп у "Дії": як подати заяву

Послуга обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні тепер доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
Як подати заяву
Після цього з вами зв’яжуться з "Укрпошти" за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
Українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.
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