В Украине расширили программу обмена старых ламп в "Дії": как подать заявление

Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие теперь доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
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После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.
Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.
Украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 млн старых ламп.
11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.
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