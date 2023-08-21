В Украине расширили программу обмена старых ламп в "Дії": как подать заявление

Как подать заявление

Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица. Выделите раздел "Услуги". Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса. Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита. Проверьте и подтвердите данные. Подпишите КЭПом.

После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 млн старых ламп.

11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.