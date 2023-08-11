Кабмін розширив програму обміну LED-ламп. Хто може скористатись
На засіданні у п'ятницю, 11 серпня, Кабмін розширив програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, скористатись програмою та замінити лампи розжарювання на світлодіодні тепер можуть заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї тощо.
"Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", - заявив Шмигаль.
Варто зауважити, що раніше в Україні стартувала друга хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Замінити їх могли школи та лікарні.
Для обміну необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи;
- перевірити інформацію про підприємство;
- перейти до розділу - Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту;
- вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт та в рамках ліміту вибрати кількість та типи ламп;
- поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;
- вказати місцезнаходження організації;
- перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;
- підписати запит КЕП юридичної особи.
Програма обміну ламп
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
Станом на кінець квітня було відомо, що з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів України обміняли 16,5 млн ламп.
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