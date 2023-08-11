Кабмін розширив програму обміну LED-ламп. Хто може скористатись

На засіданні у п'ятницю, 11 серпня, Кабмін розширив програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, скористатись програмою та замінити лампи розжарювання на світлодіодні тепер можуть заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї тощо.

"Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему", - заявив Шмигаль.

Варто зауважити, що раніше в Україні стартувала друга хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Замінити їх могли школи та лікарні.

Для обміну необхідно:

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи;

перевірити інформацію про підприємство;

перейти до розділу - Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт та в рамках ліміту вибрати кількість та типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит КЕП юридичної особи.

Програма обміну ламп

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Станом на кінець квітня було відомо, що з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів України обміняли 16,5 млн ламп.

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