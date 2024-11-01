В Україні розширили причини для розпуску добровольчого формування

До речі, нещодавно Кабмін вирішив посилити військовий облік. Зокрема, тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, це дозволить швидше доставляти порушників у військкомати.

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