В Украине расширили причины для роспуска добровольческого формирования

К слову, недавно Кабмин решил усилить воинский учет. В частности, теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Как объяснил министр обороны Рустем Умеров, это позволит быстрее доставлять нарушителей в военкоматы.

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