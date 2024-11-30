В Україні розширили перелік професій для бронювання від мобілізації
Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Отримати броні зможуть протезисти та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №1362.
Згідно з постановою бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.
Умова для бронювання - виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.
Також постанова передбачає, що військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. Тобто зарплата повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч гривень, окрім комунальних та державних установ.
Крім того, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, у жовтні в Україні призупинили процес бронювання від мобілізації. Уряд провів аудит підприємств, які отримали статус критично важливих та можуть бронювати працівників.
Після цього в Україні змінили деякі умови бронювання. Зокрема, тепер бронювати працівників можна лише онлайн через портал "Дія". Підприємства, які зберегли статус критичних, повинні оновити бронювання працівників до 28 лютого 2025 року.
Крім того, одним з критерієм бронювання став рівень заробітної плати. Він повинен бути не менше 2,5 мінімальних зарплат, тобто мінімум 20 тисяч гривень.
Більше про нові правила бронювання від мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.
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