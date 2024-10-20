Послуга бронювання через "Дію" призупинена: в чому причина

У неділю, 20 жовтня, стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це сталося через проведення аудиту раніше заброньованих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дія".

Міністерство оборони України попереджало про намір провести аудит підприємств критичної інфраструктури. Водночас у відомстві обіцяли, що цей процес не вплине на можливість подачі нових заявок на бронювання, однак у зв'язку з останніми подіями сервіс все ж був призупинений.

З самого ранку користувачі, які намагаються скористатися послугою "Бронювання працівників" у "Дії", отримують повідомлення про помилку.

Система видає таке повідомлення: "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями".

Причиною аудиту стало різке зростання кількості заброньованих працівників критичних підприємств.

За даними Міноборони, протягом двох років таких працівників було близько 540 тисяч. Однак лише за останні кілька місяців ця кількість подвоїлась, що викликало необхідність перевірки даних та стану бронювання.

Очікується, що сервіс бронювання буде відновлено після завершення аудиту, орієнтовно в середині листопада.