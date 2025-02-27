В Україні розширили перелік причин для оформлення інвалідності

В Україні з'явилася нова підстава для встановлення інвалідності. Тепер інвалідність можуть оформити українці, яких тримали в полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Відтепер, причиною інвалідності може бути позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це означає, що люди, які пережили незаконне утримання, катування або отримали інше ушкодження здоров'я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку", - зазначили у відомстві.
У МОЗ уточнили, що така підстава для отримання статусу інвалідності поширюється як на військових, так і на цивільних українців.
У МОЗ зазначили, що для проходження оцінювання необхідно виконати три кроки:
Після встановлення інвалідності громадянин може скористатися державними програмами підтримки: отримати додаткові засоби реабілітації, оформити пенсію або соцдопомогу та отримати безоплатне санаторно-курортне лікування, якщо буде така необхідність.
Нагадаємо, раніше в Україні оновили електронний кабінет особи з інвалідністю.
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