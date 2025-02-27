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В Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности

Иллюстративное фото: украинцы, которые прошли плен, смогут получить статус инвалидности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине появилось новое основание для установления инвалидности. Теперь инвалидность могут оформить украинцы, которых держали в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Отныне, причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это означает, что люди, которые пережили незаконное удержание, пытки или получили другой вред здоровью в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", - отметили в ведомстве. 

В Минздраве уточнили, что такое основание для получения статуса инвалидности распространяется как на военных, так и на гражданских украинцев. 

Как пройти оценивание для установления статуса инвалидности

В Минздраве отметили, что для прохождения оценивания необходимо выполнить три шага:

  • обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий. В случае позитивного решения данные о человеке вносят в соответствующий реестр; 
  • пройти оценивание повседневного функционирования. Для этого лечащий врач или глава ВВК оформит электронное направление на оценивание, которое проведет экспертная команда; 
  • получить выдержку из решения экспертной команды. Если установлена ​​инвалидность, то в рамках этого решения будут также сформированы рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации. 

После установления инвалидности гражданин может воспользоваться государственными программами поддержки: получить дополнительные средства реабилитации, оформить пенсию или соцпомощь и получить бесплатное санаторно-курортное лечение, если будет такая необходимость. 

Напомним, ранее в Украине обновили электронный кабинет лица с инвалидностью.

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