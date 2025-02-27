В Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности

"Отныне, причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это означает, что люди, которые пережили незаконное удержание, пытки или получили другой вред здоровью в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", - отметили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что такое основание для получения статуса инвалидности распространяется как на военных, так и на гражданских украинцев.

Как пройти оценивание для установления статуса инвалидности

В Минздраве отметили, что для прохождения оценивания необходимо выполнить три шага:

обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий. В случае позитивного решения данные о человеке вносят в соответствующий реестр;

пройти оценивание повседневного функционирования. Для этого лечащий врач или глава ВВК оформит электронное направление на оценивание, которое проведет экспертная команда;

получить выдержку из решения экспертной команды. Если установлена ​​инвалидность, то в рамках этого решения будут также сформированы рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации.

После установления инвалидности гражданин может воспользоваться государственными программами поддержки: получить дополнительные средства реабилитации, оформить пенсию или соцпомощь и получить бесплатное санаторно-курортное лечение, если будет такая необходимость.