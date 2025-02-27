В Украине расширили перечень причин для оформления инвалидности

В Украине появилось новое основание для установления инвалидности. Теперь инвалидность могут оформить украинцы, которых держали в плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Отныне, причиной инвалидности может быть лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это означает, что люди, которые пережили незаконное удержание, пытки или получили другой вред здоровью в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", - отметили в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что такое основание для получения статуса инвалидности распространяется как на военных, так и на гражданских украинцев.
В Минздраве отметили, что для прохождения оценивания необходимо выполнить три шага:
После установления инвалидности гражданин может воспользоваться государственными программами поддержки: получить дополнительные средства реабилитации, оформить пенсию или соцпомощь и получить бесплатное санаторно-курортное лечение, если будет такая необходимость.
Напомним, ранее в Украине обновили электронный кабинет лица с инвалидностью.
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