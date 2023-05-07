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В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло: подробиці

Фото: Жінка (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони.

Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До вразливих категорій, зокрема, належать:

  • особи з інвалідністю;
  • особи віком понад 60 років;
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які самостійно виховують дитину;
  • сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

Нагадаємо, що учням, які через російське вторгнення змушені були виїхати за межі України, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.

Попри війну українці за кордоном нерідко приймають рішення повертатися в Україну. Це стосується і біженців у Польщі.

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