В Україні розширили перелік категорій ВПО, які можуть отримати тимчасове житло: подробиці

Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. До вразливих категорій, зокрема, належать:

Зазначається, що житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони.

"Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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