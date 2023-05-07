RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье: подробности

Фото: Женщина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство дополнило список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы.

Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. К уязвимым категориям, в частности, относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетные и малообеспеченные семьи и т.д.

Напомним, что ученикам, которые из-за российского вторжения вынуждены были выехать за пределы Украины, расширили список стран, в которых можно сдать национальный мультипредметный тест.

Несмотря на войну, украинцы за границей нередко принимают решение возвращаться в Украину. Это касается и беженцев в Польше.

В Германии начал действовать единственный проездной на все виды транспорта за 49 евро. С Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине