Українцям збільшили кількість країн де можна здати мультитест-2023. Новий список
Учням, які через російське вторгнення змушені були виїхати за межі України, розширили список країн, у яких можна скласти національний мультипредметний тест.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За даними міністерства, до списку додалися:
- Мерш (Люксембург);
- Майнц (Німеччина);
- Осло (Норвегія);
- Бельдібі (Туреччина).
Нагадаємо, що до 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. При цьому існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Це може вплинути на наявність кількості місць, тому не варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця.
"Тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні - у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, проведення основної сесії національного мультипредметного тесту підтвердили у 24 країнах. Цього тижня було розширено список міст, де українці зможуть пройти тестування.
Відомо, що основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року.
Також національний мультипредметний тест цьогорічної вступної кампанії відбуватиметься за схемою 2+1. Вступники складатимуть два обов'язкові предмети, а третій буде на вибір.
Раніше ми писали, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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