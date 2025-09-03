В Україні розширили перелік документів для відстрочки: кого торкнуться зміни

Що треба знати про зміни

27 серпня 2025 року Уряд ухвалив постанову №1057. Згідно з оновленням, у переліку документів додано уточнення: тепер право на відстрочку може підтверджуватися і документами, виданими головою Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Це стосується державних службовців, які:

готують висновки до проєктів нормативно-правових актів та проводять їхню експертизу;

забезпечують кібербезпеку, кіберзахист та ІТ-безпеку;

займаються розробкою програмного забезпечення, адмініструванням баз даних, впровадженням і підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Таким чином, документи від голови НКРЕКП відтепер також можуть слугувати підставою для відстрочки від мобілізації у визначених законом випадках.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК (відстрочка на -12 місяців з обов’язковим повторним оглядом), а також батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки, які самостійно виховують дітей.

А ще - студенти (денної або дуальної форми) до здобуття першої вищої освіти - до досягнення 24 років, а також аспіранти та докторанти.

Тимчасово отримати відстрочку можуть і працівники критичних підприємств, педагоги і особи, родичі яких загинули на фронті або перебувають у полоні.

Для отримання відстрочки потрібно звернутись до ТЦК та СП, деякі категорії (студенти, багатодітні батьки) можуть її оформити через "Резерв+".