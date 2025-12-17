В Україні розширили перелік безкоштовних послуг для ветеранів: що зміниться з 2026 року

З січня 2026 року в Україні запровадять нові медичні послуги для ветеранів і ветеранок, зокрема довготривалий медичний догляд та корекцію рубцевих змін шкіри після травм і опіків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
За її словами, держава формує систему медичних послуг, орієнтованих на реальні потреби захисників і захисниць. Одним із ключових напрямів залишається безоплатне стоматологічне лікування та протезування зубів.
Як зазначила Свириденко, у 2025 році послугами безоплатного лікування і протезування зубів уже скористалися майже 94 тисячі ветеранів. Програма охоплює повний спектр стоматологічної допомоги - від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування.
Послуга доступна незалежно від місця проживання чи реєстрації у понад 500 медичних закладах по всій країні, які мають договір із Національною службою здоров’я України.
Уряд також продовжує розвиток інших ветеранських програм, серед яких:
Із нового року до цього переліку додадуть:
Більше інформації про доступні програми та можливості для ветеранів і їхніх родин можна знайти на платформі "Ветеран.Про".
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск в Україні платформи "Ветеран PRO", яка зібрала всі державні послуги для ветеранів в одному місці. Через застосунок "Дія" захисники можуть дізнатися про доступні пільги, подати заяви на компенсації, субсидії, програми житла та отримати покрокові інструкції для оформлення послуг.
Також ми писали, що в Україні майже завершили формувати мережу фахівців із супроводу ветеранів. До кінця року працюватимуть близько 3 тисяч спеціалістів, які допомагатимуть військовим з адаптацією, соціальними послугами та пільгами.