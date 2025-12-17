RU

Образование Деньги Изменения

В Украине расширили перечень бесплатных услуг для ветеранов: что изменится с 2026 года

Фото: В Украине расширят перечень медицинских услуг для военных (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

С января 2026 года в Украине введут новые медицинские услуги для ветеранов и ветеранок, в частности долговременный медицинский уход и коррекцию рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, государство формирует систему медицинских услуг, ориентированных на реальные потребности защитников и защитниц. Одним из ключевых направлений остается бесплатное стоматологическое лечение и протезирование зубов.

Бесплатная стоматология для ветеранов

Как отметила Свириденко, в 2025 году услугами бесплатного лечения и протезирования зубов уже воспользовались почти 94 тысячи ветеранов. Программа охватывает полный спектр стоматологической помощи - от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.

Услуга доступна независимо от места жительства или регистрации в более 500 медицинских учреждениях по всей стране, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Какие медицинские услуги для ветеранов уже действуют

Правительство также продолжает развитие других ветеранских программ, среди которых:

  • расширенные услуги первичной медицинской помощи;
  • психологическая поддержка;
  • реабилитация за рубежом;
  • офтальмологическая помощь.

Новые инициативы с 2026 года

С нового года в этот перечень добавят:

  • долговременный медицинский уход;
  • услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений и ожогов.

Больше информации о доступных программах и возможностях для ветеранов и их семей можно найти на платформе "Ветеран.Про".

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в Украине платформы "Ветеран PRO", которая собрала все государственные услуги для ветеранов в одном месте. Через приложение "Дія" защитники могут узнать о доступных льготах, подать заявления на компенсации, субсидии, программы жилья и получить пошаговые инструкции для оформления услуг.

Также мы писали, что в Украине почти завершили формировать сеть специалистов по сопровождению ветеранов. До конца года будут работать около 3 тысяч специалистов, которые будут помогать военным с адаптацией, социальными услугами и льготами.

