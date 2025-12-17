В Украине расширили перечень бесплатных услуг для ветеранов: что изменится с 2026 года

По ее словам, государство формирует систему медицинских услуг, ориентированных на реальные потребности защитников и защитниц. Одним из ключевых направлений остается бесплатное стоматологическое лечение и протезирование зубов.

Бесплатная стоматология для ветеранов

Как отметила Свириденко, в 2025 году услугами бесплатного лечения и протезирования зубов уже воспользовались почти 94 тысячи ветеранов. Программа охватывает полный спектр стоматологической помощи - от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования.

Услуга доступна независимо от места жительства или регистрации в более 500 медицинских учреждениях по всей стране, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Какие медицинские услуги для ветеранов уже действуют

Правительство также продолжает развитие других ветеранских программ, среди которых:

расширенные услуги первичной медицинской помощи;

психологическая поддержка;

реабилитация за рубежом;

офтальмологическая помощь.

Новые инициативы с 2026 года

С нового года в этот перечень добавят:

долговременный медицинский уход;

услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений и ожогов.

Больше информации о доступных программах и возможностях для ветеранов и их семей можно найти на платформе "Ветеран.Про".