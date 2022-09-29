В Україні розширили коло спортсменів, яким дозволено виїзд за кордон

Згідно з документом, під час воєнного стану дозволений виїзд спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту.

Крім того, це стосується осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах, що проводяться за кордоном.

Підставою для виїзду спортивних команд є лист міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби.

Спортсмени можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 днів, але не менше строку проведення спортивного заходу. Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли спортсмени після завершення спортивного заходу братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом міністра молоді та спорту.