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В Украине расширили круг спортсменов, которым разрешен выезд за границу

Фото: Кабмин разрешил спортсменам клубов выезд за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Спортсменам клубов разрешили выезд за границу на матчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 сентября 2022 г. №1082 .

Согласно документу, во время военного положения разрешен выезд спортсменов, тренеров, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта.

Кроме того, это касается лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, спортивных судей, арбитров для участия в проводимых за рубежом спортивных мероприятиях.

Основанием для выезда спортивных команд является письмо министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу.

Спортсмены могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть увеличен в случае, если спортсмены по окончании спортивного мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии, согласно письму министра молодежи и спорта.

Напомним, Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам по согласованию территориального центра комплектования.

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