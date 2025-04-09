В Україні розробляють нову програму забезпечення житлом військових: що вона передбачає

Міністерство оборони України розпочало реалізацію важливої програми, спрямованої на покращення житлових умов для військовослужбовців та осіб, які були звільнені з лав ЗСУ. Розроблено концепцію Державної цільової програми, яка допоможе забезпечити житлом тих, хто потребує цього найбільше, зокрема учасників бойових дій, сім'ї загиблих та важкопоранених.

Проект вже пройшов внутрішнє погодження та наразі знаходиться на етапі громадського обговорення. Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що основною метою є створення прозорої та ефективної системи, яка враховуватиме різні потреби військових.

Також паралельно з програмою Міноборони готує до запуску цифровізацію процесу квартирного обліку, що дозволить спростити та прискорити процедуру надання житла. Важливою частиною програми стане можливість для тисяч військових сімей, які наразі проживають у службовому житлі, отримати право на його постійне використання.

Ці ініціативи мають на меті значно покращити житлові умови для військових та створити більш зручну і прозору систему для отримання житла.