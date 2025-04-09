В Украине разрабатывают новую программу обеспечения жильем военных: что она предусматривает

Минобороны меняет подход к обеспечению жильем военнослужащих и их семей. Сейчас новая концепция проходит общественное обсуждение.
О подробностях нового подхода рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Министерство обороны Украины начало реализацию важной программы, направленной на улучшение жилищных условий для военнослужащих и лиц, которые были уволены из рядов ВСУ. Разработана концепция Государственной целевой программы, которая поможет обеспечить жильем тех, кто нуждается в этом больше всего, в частности участников боевых действий, семьи погибших и тяжелораненых.
Проект уже прошел внутреннее согласование и сейчас находится на этапе общественного обсуждения. Заместитель министра обороны Сергей Мельник отметил, что основной целью является создание прозрачной и эффективной системы, которая будет учитывать различные потребности военных.
Также параллельно с программой Минобороны готовит к запуску цифровизацию процесса квартирного учета, что позволит упростить и ускорить процедуру предоставления жилья. Важной частью программы станет возможность для тысяч военных семей, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на его постоянное использование.
Эти инициативы имеют целью значительно улучшить жилищные условия для военных и создать более удобную и прозрачную систему для получения жилья.
Напомним, все украинские военнослужащие, включая мобилизованных и контрактников, имеют право на обеспечение жильем. Они могут получить служебное жилье, компенсацию за аренду или покупку квартиры. Это право распространяется также на семьи погибших и пропавших без вести военных. Кроме того, военные с выслугой более 20 лет и курсанты с семьями имеют право на постоянное жилье или денежную компенсацию за аренду.
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