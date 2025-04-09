В Украине разрабатывают новую программу обеспечения жильем военных: что она предусматривает

Министерство обороны Украины начало реализацию важной программы, направленной на улучшение жилищных условий для военнослужащих и лиц, которые были уволены из рядов ВСУ. Разработана концепция Государственной целевой программы, которая поможет обеспечить жильем тех, кто нуждается в этом больше всего, в частности участников боевых действий, семьи погибших и тяжелораненых.

Проект уже прошел внутреннее согласование и сейчас находится на этапе общественного обсуждения. Заместитель министра обороны Сергей Мельник отметил, что основной целью является создание прозрачной и эффективной системы, которая будет учитывать различные потребности военных.

Также параллельно с программой Минобороны готовит к запуску цифровизацию процесса квартирного учета, что позволит упростить и ускорить процедуру предоставления жилья. Важной частью программы станет возможность для тысяч военных семей, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на его постоянное использование.

Эти инициативы имеют целью значительно улучшить жилищные условия для военных и создать более удобную и прозрачную систему для получения жилья.