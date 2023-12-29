В Україні розробляють нові великокаліберні кулемети. ЗМІ показали, як вони виглядають

Виробники наразі випробовують кулемети під патрон калібрів 14,5×114 мм та 12,7×99 мм.

Призначення нового кулемета під патрон калібру 14,5×114 мм - ураження легкоброньованих цілей (БТР та БМП), вогневих засобів та живої сили противника, яка перебуває за легкими укриттями.

Нова зброя має кращі характеристики, ніж радянський попередник КПВ (КПВТ). У разі вдалих результатів випробувань, кулемет замінить застарілий КПВТ.

Окрім того його планують використовувати зі станка - варіант для піхоти.

Фото: ураїнські виробники випробовують дві нові моделі кулеметів (mil.co.ua)

Кулемет під патрон 12,7×99 мм - це аналог американського Browning М2. Він може прийти на заміну застарілому радянському НСВ. Варіанти модифікації - піхотний, станковий, на танках типу Т-64.

Дві нові моделі кулеметів вітчизняного виробництва замінять радянські аналоги в разі успішних випробувань.

Виробництво західної зброї в Україні

Нагадаємо, Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.

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