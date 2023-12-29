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В Украине разрабатывают новые крупнокалиберные пулеметы. СМИ показали, как они выглядят

Фото: украинские производители испытывают две новые модели пулеметов (mil.co.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские разработчики уже начали опробовать две новые модели пулеметов. Оружие разрабатывают отечественные предприятия для нужд ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Військовий кур'єр".

Производители испытывают пулеметы под патрон калибров 14,5×114 мм и 12,7×99 мм.

Назначение нового пулемета под патрон калибра 14,5×114 мм - поражение легкобронированных целей (БТР и БМП), огневых средств и живой силы находящегося за легкими укрытиями противника.

Новое оружие имеет более лучшие характеристики, чем советский предшественник КПВ (КПВТ). В случае удачных результатов испытаний пулемет заменит устаревший КПВТ.

Кроме того, его планируют использовать со станка - вариант для пехоты.

Фото: украинские производители испытывают две новые модели пулеметов (mil.co.ua)

Пулемет под патрон 12,7×99 мм - это аналог американского Browning М2. Он может прийти на замену устаревшему советскому НСО. Варианты модификации – пехотный, станковый, на танках типа Т-64.

Две новые модели пулеметов отечественного производства заменят советские аналоги при успешных испытаниях.

Производство западного оружия в Украине

Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.

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